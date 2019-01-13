Военные отметят День защитников Родины в новых квартирах

Перед Днем защитников Родины для военных построен и сдан в эксплуатацию 90-квартирный новый дом, где созданы все условия.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Термезе сдан в эксплуатацию новый многоэтажный дом, построенный для военнослужащих и членов их семей, сообщает УзА.

Перед Днем защитников Родины для военных построен и сдан в эксплуатацию 90-квартирный новый дом, где созданы все условия. Члены семей военнослужащих очень довольны такими удобствами.

"У защитника Отечества душа должна быть спокойна за свой очаг. Мой супруг военный, и я это на себе чувствую. В новом доме есть все условия, особенно безгранична радость наших детей. Праздник будем отмечать в новой квартире", - говорит хозяйка новой квартиры К.Холматова.

На мероприятии выступили исполняющий обязанности хокима Сурхандарьинской области Б.Пулатов, первый заместитель министра обороны О.Исмоилов.

Постановление главы государства о программе строительства жилья для военнослужащих Министерства обороны Республики Узбекистан от 30 марта 2017 года направлено на коренное улучшение условий проживания защитников Родины и достойную поддержку членов их семей. В прошлом году на территории и в военных городках области для военнослужащих Министерства обороны были построены и сданы в эксплуатацию 122 квартиры в современных домах. В текущем году будет построено более 360 квартир.