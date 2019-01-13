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Проспект Амира Темура в центре столицы.

Как жители дома в центре Ташкента чуть не остались без крыши над головой

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В доме проживают 300 человек, кроме того во дворе находятся остатки древнего городища Минг Урик.

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. В Ташкенте жители дома №45 на проспекте Амира Темура пытаются сохранить свое жилье, которое отдали под снос без их согласия.

Снос домов
© Sputnik / Андрей Варенков
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Как сообщает Podrobno.uz, в январе 2018 года экс-хоким узбекской столицы Рахмонбек Усманов  согласовал снос дома, на месте которого планировалось возвести жилое семиэтажное здание с двухуровневой подземной парковкой. К тому же, хоким Мирабадского района, не уведомив жителей, отдал жилой участок земли застройщику.

Как пишет СМИ, ни в одной инстанции жителям не смогли объяснить решение администрации. Однако сейчас проблемой занялся Общественный совет, который заявил, что защитит жилой дом от сноса.

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Теги:
снос дома, Ташкент, Узбекистан



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