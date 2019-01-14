Братьям-месяцам не снилось: в Узбекистане предлагают свой вариант календаря

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане предложили переименовать календарные месяцы и дать им национальные названия.
С такой инициативой выступил узбекский журналист газеты "Адабиёт газетаси" ("Литературная газета") Асрор Мумин в номере от 2 января.
По его мнению, пришла пора отказаться от принятых в стране "европейских" названий.
"До каких пор, имея дело с римскими наименованиями месяцев, мы будем вспоминать римских императоров и их богов? Названия месяцев, свойственные римскому летоисчислению, чужды традиционным узбекским национальным ценностям, поэтому они подлежат замене, с этим нельзя медлить", - настаивает журналист.
Асрор Мумин предложил свои аналоги нынешним названиям:
- Январь – Ватан (Родина),
- февраль – Навои (в честь поэта Алишера Навои),
- март – Улугбек (Мирзо Улугбек, известный астроном),
- апрель – Амир Темур (полководец, основатель империи),
- май – Хорезми (Аль-Хорезми, ученый, математик),
- июнь – Зульфия (в честь узбекской советской поэтессы),
- июль – Бухари (Аль-Бухари, собиратель хадисов),
- август – Ибн Сина (Авиценна, ученый, философ и врачеватель),
- сентябрь – Беруни (Аль-Беруни, ученый-энциклопедист),
- октябрь – Фергани (астроном, математик, географ),
- ноябрь – Джалолиддин (последний хорезмшах из династии Ануштегинидов),
- декабрь – Авеста (собрание священных текстов зороастрийцев).
Парламентарии Узбекистана пока не отреагировали на данную инициативу, по крайней мере, публичных заявлений сделано не было. Однако в Узнете эта идея вызвала определенный интерес, и пользователи уже начали делиться своим мнением по этому поводу.
Отметим, в Туркменистане в 2002 году тогдашний президент страны Сапармурат Ниязовы ввел новые названия для названий месяцев и дней недели, связанные с различными элементами националистической идеологии. Например, первый месяц года был назван Туркменбаши в честь Ниязова, апрель переименован в Гурбансолтан в честь его матери, а сентябрь в Рухнама в соответствии с названием его книги.
Однако новый глава государства Гурбангулы Бердымухамедов в 2008 году вернул прежние названия календарю.
Заметим, похожие изменения предложило ввести в Таджикистане Министерство обороны республики. Осенью прошлого года в стране собирались поменять названия воинских рангов в армии с российско-советских на национальные, согласно языковым канонам персидского и таджикского языка. Однако после раздумий и обсуждений Минобороны отказалось от этой идеи.