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Автосалон GM Uzbekistan

Автомобили узбекского производства "сбросят" НДС

Пресс-служба GM Uzbekistan
Общество
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ЗАО "Дженерал моторс Узбекистан" освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Легковые автомобили узбекского производства в наступившем году "сбросят" 20-процентный НДС, сообщается в постановлении президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год".

ЗАО "Дженерал моторс Узбекистан" освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость. Помимо этого, от уплаты НДС освобождены предприятия-производители комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки в части реализуемой ими продукции для автомобилей производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан".

Напомним, что в 2018 году, по данным АО "Узавтосаноат", завод GM Uzbekistan в Асаке произвел 220 тысяч автомобилей.




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