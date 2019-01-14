За год в Узбекистане развелись 40 тысяч пар

Судами по гражданским делам вынесено 39 402 решения по делам о расторжении брака.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Хорошие новости для Узбекистана - за прошлый 2018 год судами по гражданским делам было рассмотрено на 24 % меньше дел, чем за 2017, сообщает официальный представитель Верховного суда республики Узбекистан Азиз Абидов.

За отчетный период вынесены 236 030 судебных приказов о взыскании обязательных платежей на сумму более 283 млрд. сум. Данные показатели уменьшились по сравнению с 2017 годом на 70,7 % и 39,1 % соответственно.

Судами по гражданским делам вынесено 39 402 решения по делам о расторжении брака.

Напомним, что главным средством по профилактике разводов, по мнению комитета женщин, является эффективная система по подготовке граждан к браку. Поэтому при территориальных органах ЗАГС организованы "Университеты семьи", где молодожены проходят месячные курсы.