Узбекистан вошел в список стран с самым дешевым бензином

Дешевле всего бензин по-прежнему в Венесуэле - $0,01, а в Узбекистане - $0,54 за литр.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Аналитическое издание Global Petrol Prices составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин, Узбекистан занимает в нем 18-е место.

Дешевле всего бензин по-прежнему в Венесуэле ($0,01). Минимальные цены сохраняются также в Судане ($0,13), Иране ($0,29), Кувейте ($0,34), Алжире ($0,35) и Нигерии ($0,41). В Центрально-Азиатском регионе по дешевизне топлива лидирует Туркменистан, попавший на 7-е место в общемировом рейтинге ($0,43 за 1 литр). В первой десятке оказались Азербайджан - на 9-м месте ($0,47) и Казахстан - на 10-м месте ($0,48). Кыргызстан занимает 23-ю позицию ($0,67 за литр), а Россия – 26-ю ($0,68 за литр).

Наиболее высокие цены среди 150 стран мира, попавших в рейтинг, в Гонконге ($2,04 за литр) и Монако ($1,98).