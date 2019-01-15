Узбекистан закупит составы для метро Ташкента на 28 млн евро

"Узбекистон темир йуллари" по результатам проведенных прямых переговоров с АО "Метровагонмаш" (Россия) согласовала меморандум о приобретении пяти составов в четырехвагонном исполнении.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") планирует приобрести у российского АО "Метровагонмаш" пять составов для метрополитена Ташкента стоимостью 27,7 миллиона евро, соответствующий проект постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обнародован во вторник на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

"Узбекистон темир йуллари" по результатам проведенных прямых переговоров с АО "Метровагонмаш" (Россия) согласован меморандум о приобретении пяти составов в четырехвагонном исполнении", - говорится в тексте документа. Составы приобретаются для наземной линии метро, строительство которой планируется завершить в 2021 году.

Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро будет осуществляться за счет кредита российского Банка развития и внешнеэкономической деятельности на 22,14 миллиона евро и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро.

В настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена, который входит в структуру "Узбекских железных дорог" с 29 станциями, составляет 36,1 километра. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит более 200 тысяч человек (12% от общего объема перевозок). К 2022 году компания планирует завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новую надземную линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около 300 миллионов долларов.