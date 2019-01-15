На сегодняшний день в Республике Узбекистан в 1677 школах немецкий язык в качестве иностранного языка изучают более 355 тысяч учащихся.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Специализированной школе с углубленным изучением немецкого языка №60 в Ташкенте присвоено имя великого поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гёте, сообщает Министерство народного образования Республики.

Сегодня утром прошла торжественная церемония присвоения, в которой приняли участие министр народного образования Республики Узбекистан Шерзод Шерматов, посланник Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан г-н Кристофер Фукс.

Шерзод Шерматов, выступая на церемонии, заявил, что по инициативе руководства Узбекистана несколько общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка в Ташкенте, Самарканде и Бухаре будет названы в честь великих предков немецкого народа, таких, как И.В.Гёте, Й.Шиллер и В.Фон Гумбольдт.

"Безусловно, данная инициатива направлена на дальнейшее укрепление взаимоотношений между Узбекистаном и ФРГ в культурно-гуманитарной сфере, а также популяризацию немецкого языка в Узбекистане", - отметил министр.

Отметим, что торжественная церемония прошла в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан в 1677 школах немецкий язык в качестве иностранного языка (+54 школы по сравнению с 2017-2018 учебным годом) изучают более 355 тыс. учащихся. В общеобразовательных школах республики работают около 3 тыс. учителей немецкого языка. В девяти школах немецкий язык изучается углубленно.

© Пресс-служба Министерства народного образования Школу в Ташкенте назвали в честь немецкого поэта Гёте

Со стороны партнеров из Германии предоставляются современные мультимедийные учебные пособия и материалы по страноведению, а также технические средства обучения, оказывающие школам поддержку в обеспечении высокого качества преподавания немецкого языка в форме курсов повышения квалификации учителей.

В рамках курсов повышения квалификации, организованных в Германии в 2018 году, приняли участие 17 учителей из Узбекистана, которые на данное время осуществляют педагогическую деятельность в области преподавания немецкого языка в школах.

Ежегодно для учителей немецкого языка в партнерских школах проводится множество семинаров и тренингов. В рамках сотрудничества с партнерскими школами учителя немецкого языка получают также стипендии для участия на языковых курсах и семинарах по повышению квалификации в Германии.