Спасти Узбекистан от голода Исламу Каримову помогла военная авиация

Фонд имени Ислама Каримова поделился еще одной историей из деятельности первого президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Решительные действия Ислама Каримова на заре независимости Узбекистана позволили избежать голода в стране.

Как следует из публикации на странице фонда в Facebook, из-за разрыва сложившихся десятилетиями хозяйственных связей между республиками бывшего СССР в Узбекистане была очень сложная экономическая ситуация, которая усугублялась и географическим положением республики – не имелось свободного выхода ни к развитым странам, ни к морским портам.

Когда вскоре после объявления независимости президенту Каримову доложили, что в республике хлеба оставалось всего на 7-10 дней и существовала реальная угроза возникновения голода, он принял решение организовать экстренную доставку зерна из других стран.

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На первом этапе, в силу высокой степени важности вопроса, эту задачу успешно решали самолеты военно-транспортной авиации, которые удалось сохранить благодаря решительным действиям Каримова. Вскоре после этого был налажен более стабильный канал поставки продовольствия в республику железнодорожным транспортом.

День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года и похоронен на родине в Самарканде.