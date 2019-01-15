Спасти Узбекистан от голода Исламу Каримову помогла военная авиация

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Решительные действия Ислама Каримова на заре независимости Узбекистана позволили избежать голода в стране.
Как следует из публикации на странице фонда в Facebook, из-за разрыва сложившихся десятилетиями хозяйственных связей между республиками бывшего СССР в Узбекистане была очень сложная экономическая ситуация, которая усугублялась и географическим положением республики – не имелось свободного выхода ни к развитым странам, ни к морским портам.
Когда вскоре после объявления независимости президенту Каримову доложили, что в республике хлеба оставалось всего на 7-10 дней и существовала реальная угроза возникновения голода, он принял решение организовать экстренную доставку зерна из других стран.
День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года и похоронен на родине в Самарканде.