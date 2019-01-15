В Узбекистане почти 45 тысяч водителей садились за руль пьяными

Также в прошлом году водители нарушали правила дорожного движения, ездили без документов, занимались деятельностью по перевозке пассажиров без лицензии.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. За прошлый год административными судами было больше всего рассмотрено дел о превышении водителями скоростных ограничений и управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Также в прошлом году водители нарушали правила дорожного движения, ездили без документов, занимались деятельностью по перевозке пассажиров без лицензии, нарушали правила паспортной системы и пребывания в Узбекистане.

В итоге за отчетный период административными судами в отношении 477 316 лиц рассмотрено 383 733 дела о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности. При этом в отношении 317 200 лиц назначены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы Узбекистана.