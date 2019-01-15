В Ташкенте запустили курсы по робототехнике RoboCraft

Это первый совместный проект государственного и частного секторов в данном направлении.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Республиканском центре "Баркамол Авлод" запустили специализированные курсы RoboCraft, на которых дети смогут учиться конструировать роботов и программировать. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

Курсы RoboCraft — первый совместный проект государственного и частного секторов в этом направлении.

"На начальном этапе ученики знакомятся с основами программирования на базе визуальной среды SCRATCH и изучают азы мехатроники на примере робота-конструктора Junior E. Именно так они получают первичные знания и необходимые навыки алгоритмизации и учатся самостоятельно управлять собственными роботами", — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана В Республиканском центре "Баркамол Авлод" запустили курсы по робототехнике RoboCraft

Присутствовавший на церемонии министр народного образования Шерзод Шерматов отметил, что проект поспособствует дальнейшему привлечению инвесторов в социальную сферу и развитию государственного и частного партнерства.

В дальнейшем министерство совместно с инвесторами планирует оснастить другие центры "Баркамол Авлод" современными классами, которые позволят готовить конкурентоспособное молодое поколение.