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Плевать станет дешевле: в Кыргызстане снизят размер штрафа

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Новый закон и размер штрафа вызвали волну недовольства в обществе, граждане считают наказание чрезмерным.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Правительство Кыргызстана снизит штраф за плевки. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заявление вице-премьера республики Жениша Разакова.

Напомним, с 1 января в Кыргызстане действует запрет на плевки в общественных местах - данное действие квалифицируется по статье 71 Кодекса республики о нарушениях и приравнивается к выбросу, сжиганию мусора в неустановленных местах. В качестве санкции предусмотрен штраф в размере 5,5 тысячи сомов (80 долларов).

Мусорные контейнеры
© Sputnik / Константин Чалабов
Верблюдам на заметку: в Кыргызстане за плевки на улице будут штрафовать

Общественность посчитала такое наказание чрезмерным.

В результате кабмин предлагает предусмотреть наказание за плевки в отдельной статье.

"Если речь идет о выбросе мусора, то штраф вполне приемлемый, но если говорить о плевках, то он слишком высокий. Премьер-министр провел несколько совещаний, на которых было принято решение приравнять плевки к курению в неположенном месте. То есть штраф должен быть снижен до тысячи сомов", — сказал Разаков.

Ожидается, что в ближайшее время в республике будет принят законопроект, включающий изменения в Кодекс о нарушениях. Снижение суммы штрафов за плевки зависит от скорости депутатов в принятии решений.

Теги:
правонарушение, штраф, Кыргызстан



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