Фонтаны, пляжи, спортплощадки: как благоустроят набережные Ташкента

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте до декабря 2019 года модернизируют двенадцать набережных, говорится в постановлении кабмина "О дополнительных мерах по благоустройству проходящих в городе Ташкенте каналов и прилегающих к ним территорий".

По предварительным подсчетам, на благоустройство более 22 километров набережных потребуется свыше 192 миллиардов сумов, из них почти 112 миллиардов выделят инвесторы. Из республиканского бюджета направят 32,7 миллиарда сумов, из городского бюджета - 48,2 миллиарда сумов.

Кроме того, новые набережные появятся вдоль отдельных участков коллектора "Каракамыш", каналов Салар, Дамаши, Карасу, Бектемир, Бозсу, Жун, Бурджар.

Самый дорогим проектом станет создание набережной в Учтепинском районе на участке вдоль канала Бозсу от Фархадской улицы до Большой кольцевой автомобильной дороги: 3,5 км обойдутся в 30,5 миллиарда сумов.

© Flickr / Stefan В Ташкенте появится Центральный парк

Территорию, прилегающую к магистральным каналам, разобьют на тематические парки, построят амфитеатры и другие места отдыха горожан: музыкальные фонтаны, кинотеатры под открытым небом, спортплощадки и искусственные пляжи.

Еще в Чиланзарском районе вдоль канала Бозсу откроют причал "Гондола", где будут предоставлять в аренду прогулочные лодки.