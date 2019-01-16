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Узбекистан наладит сотрудничество с европейской компанией Agfa

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Компания основана еще в XIX веке. С 1898 года она производит фотопластины для рентгена.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Представители европейской компании Agfa в начале февраля посетят Узбекистан, чтобы определить потребности и приоритеты системы здравоохранения республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел после встречи посла Узбекистана в Бельгии Дильёра Хакимова с генеральным директором Agfa Яном Лиусом. Это первый пункт плана действий на пути расширения сотрудничества.

Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, стороны дали высокую оценку реформам в Узбекистане в области общественного здравоохранения, проводимым под руководством президента Шавката Мирзиёева.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Янгиюльского районного медицинского объединения
© пресс-служба президента РУ
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В частности, иностранные партнеры поинтересовались, как реализуется указ главы государства "О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан". Одним из приоритетов, согласно документу, является повышение эффективности, качества и доступности медпомощи, в том числе путем внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

Компания Agfa основана в XIX веке. Она производит товары для создания, обработки и воспроизведения изображений, используемых, в частности, в медицине.

Теги:
Медицина, Узбекистан, Реформы, Здравоохранение



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