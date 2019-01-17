Самаркандский иняз будет сотрудничать с французским университетом

Стороны договорились о совместных исследованиях и разработке учебных программ.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Самаркандский государственный институт иностранных языков заключил трехстороннее соглашение с французскими вузами, сообщает правительственный портал Узбекистана.

Он будет сотрудничать с университетом Серджио-Понтуаз и Высшей школой образования и педагогики Версальской академии, стороны намерены заняться совместными научными исследованиями, разработкой учебных программ, подготовкой специалистов и повышением их учебной квалификации.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков В Узбекистане начнут признавать дипломы иностранных вузов

"Согласно соглашению, в течение 2 лет запланированы: разработка совместных преподавательских и методических рекомендаций, перевод литературы, проведение научных исследований, подготовка и повышение квалификации учителей французского языка", - говорится в сообщении.

Кроме того, профессоров и преподавателей вузов, библиотекарей, студентов, магистрантов и аспирантов отправят повышать квалификацию во Францию.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2019 года в Узбекистане начнут признавать дипломы иностранных высших учебных заведений.