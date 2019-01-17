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Студенты в аудитории

В Самарканде откроют филиал российского вуза

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Подразделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма может появиться в городе в сентябре 2019 года.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Самарканде осенью 2019 года планируется открыть филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал утром в четверг, вуз сможет принять первых студентов в сентябре.

ГЦОЛИФК считается крупнейшим в России и за рубежом высшим учебным заведением в своей сфере.

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Ранее также стало известно о трехстороннем соглашении между Самаркандским государственным институтом иностранных языков, французским университетом Серджио-Понтуаз и Высшей школой образования и педагогики Версальской академии. Стороны займутся совместными научными исследованиями и разработкой учебных программ.

Кроме того, с марта 2019 года в Узбекистане начнут признавать дипломы иностранных вузов.

Теги:
Россия, ВУЗ, Самарканд



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