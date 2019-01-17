Минтруд Узбекистана пообещал 413 тысяч новых рабочих мест

Эта цифра – на 63 тысячи больше, чем в прошлом году, 50% планируемых рабочих мест – для женщин.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана пообещало предоставить гражданам в этом году 413 тысяч постоянных рабочих мест, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом на сессии Международного пресс-клуба на тему "Проблемы женщин и семьи в Узбекистане: социальная помощь, доверие и целевые решения" заявил начальник одного из управлений ведомства Тимур Махмудов.

Указанная цифра – на 63 тысячи больше показателей прошлого года, при этом половина рабочих мест достанется женщинам.

© Sputnik / Михаил Мордасов Ташкентцам раскроют секреты карьеры на Фестивале профессий - 2018

По данным министерства, уровень безработицы в Узбекистане составляет 9,3% от всего экономически активного населения.

"Если брать в разрезе женщин, этот показать составляет 13%. То есть в среднем количество безработных женщин составляет один миллион. Однако женщины, которые заняты на сезонных работах, тоже заявили о желании работать в официальном секторе. Если рассматривать их как безработных, то число нуждающихся в работе женщин составляет около 2-2,5 миллиона человек", - также отметил Махмудов.

По его словам, министерство также предпринимает максимальные усилия для обеспечения занятости еще 13 тысяч женщин, которые живут в трудных жизненных условиях. Сформированы адресные списки, определены источники трудоустройства.

Кроме того, согласно плану министерства, в 2019 году к временным общественным работам привлекут 220 тысяч женщин. Минфин выделил для этих целей 400 миллиардов сумов.