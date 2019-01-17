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Робот-паук, 3D принтер и другие изобретения ташкентских школьников

Робот-паук, 3D принтер и другие изобретения ташкентских школьников

УзА
Общество
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Если в первый год участников было чуть больше десятка, то в этом году на конкурс свои изобретения представили свыше 50 школьников, учащихся колледжей и студентов.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Ташкентском политехническом музее провели конкурс на самое лучшее изобретение среди подростков до 18 лет, организаторами которого стали Ташкентский политехнический музей совместно с министерствами народного образования и инновационного развития Республики Узбекистан, сообщает УзА.

Если в первый год участников было чуть больше десятка, то в этом году на конкурс свои изобретения представили свыше 50 школьников, учащихся колледжей и студентов.

Робот-паук, 3D принтер и другие изобретения ташкентских школьников
УзА
Робот-паук, 3D принтер и другие изобретения ташкентских школьников

Среди их работ - прибор, лечащий от заикания, механическая рука, 3D-принтер для печати изделий из пластмассы, робот-паук, методика получения целлюлозы на основе однолетних растений Узбекистана, способ выкармливания гусениц шелкопряда, роботоразрыхлитель для парников - всего около 80 изобретений.

"Как-то у папы на работе я увидел станок, который вырезает по дереву и металлу, но при этом очень загрязняет атмосферу. Я решил сделать что-то подобное, но с меньшими потерями и затратами. На сегодняшний день я на этапе создания 3D-принтера", - рассказал учащийся 2-го курса Ташкентского профессионального колледжа радиотехники и автоматики Родион Сорокин. 

Дипломами и ценными подарками в главной номинации конкурса "Юный изобретатель" среди студентов награждены за третье место - Мансур Хуснутдинов, за второе - Камолиддин Жамолиддинов, за первое - Нодыржон Кобилов. Среди учащихся лучшими стали Георгий Шацкий - третье место, Аслан Адахамов - второе и первое место завоевал Хасанали Умматалиев.

Робот-паук, 3D принтер и другие изобретения ташкентских школьников
УзА
Робот-паук, 3D принтер и другие изобретения ташкентских школьников



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