Какие виды платных услуг появились в детсадах Узбекистана

Восемьдесят процентов доходов от платных услуг детсады будут направлять на материальное стимулирование работников и улучшение, а также улучшение технической базы учреждения.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. С января 2019 года в Узбекистане государственные детсады получили право оказывать платные услуги, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования республики.

© Sputnik / Игорь Зарембо Детские сады Бухары отдают питание в руки частных предпринимателей

Теперь за дополнительную плату воспитатели могут присмотреть за детьми в выходные дни и после окончания рабочего дня.

Кроме того, родители могут отправить своих детей на платные кружки, которые проводятся сверх учебной программы дошкольного учреждения. Это могут быть спортивно-оздоровительные секции, уроки по различным предметам, хор и танцы. В таких платных кружках могут обучаться не более 25 детей.

Виды и стоимость платных услуг будет устанавливать Наблюдательный совет ДОУ.