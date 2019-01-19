10:49 19 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
В Каракалпакстане открыли новый детский сад

Какие виды платных услуг появились в детсадах Узбекистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0

Восемьдесят процентов доходов от платных услуг детсады будут направлять на материальное стимулирование работников и улучшение, а также улучшение технической базы учреждения.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. С января 2019 года в Узбекистане государственные детсады получили право оказывать платные услуги, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования республики.

Дети и воспитатели детского сада
© Sputnik / Игорь Зарембо
Детские сады Бухары отдают питание в руки частных предпринимателей

Теперь за дополнительную плату воспитатели могут присмотреть за детьми в выходные дни и после окончания рабочего дня.

Кроме того, родители могут отправить своих детей на платные кружки, которые проводятся сверх учебной программы дошкольного учреждения. Это могут быть спортивно-оздоровительные секции, уроки по различным предметам, хор и танцы. В таких платных кружках могут обучаться не более 25 детей.

Виды и стоимость платных услуг будет устанавливать Наблюдательный совет ДОУ.

По теме

Мирзиёев призвал воспитателей искать искру таланта в каждом ребенке
Теги:
детский сад, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Болельщики сборной Узбекистана по футболу после игры с Японией
Кто выиграет Кубок Азии: мнение узбекских болельщиков
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054