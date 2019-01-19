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Проект 136-метрового небоскреба в Ташкенте

Ближе к небу: в центре Ташкента построят 27-этажное жилое здание - фото

Точка дизайна
Общество
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Жилой комплекс возводят с учетом сейсмической активности в республике.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В центре Ташкента построят 27-этажный небоскреб M Tower в стиле сталинских высоток.

Проект 136-метрового здания разработала московская студия "Точка дизайна" по заказу Murad Buildings. Это первый проект организации в Узбекистане.

"Стилистика проекта основывалась в том числе и на более ранних архитектурных проектах нашей студии, выполненных в схожем стиле", - сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе архитектурного бюро.

27-этажный небоскреб M Tower в стиле сталинских высоток
Точка дизайна
В центре Ташкента построят 27-этажный небоскреб M Tower в стиле сталинских высоток

В бюро отметили, что проект высотки разрабатывался с учетом сейсмической активности в республике.

"Мы внесли необходимые корректировки в рабочую документацию после исследования грунта",- заверили в бюро.

На первом этаже небоскреба будут приватная (лобби с отдельным ресепшеном и лаунжем) и общественная зоны. Второй и третий этажи полностью займут коммерческие площади: фитнес-центр, спа и офисы. С 4-го по 27-ой этаж будут находиться квартиры (с террасами на двух vip-этажах). 

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Теги:
Архитектура, Москва, Ташкент



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