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Младенцы

Названы самые популярные имена новорожденных в Узбекистане в 2018 году

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Узбекистане в 2018 году самыми популярными именами для детей стали Мустафо и Солиха. Так назвали 7 785 мальчиков и 7 030 девочек.

Сведения о наиболее популярных именах, выбранных родителями для своих новорожденных детей, предоставила пресс-служба Министерства юстиции республики.

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Популярными именами в Узбекистане традиционно являются Мухаммад, Анвар, Исломбек, Хикматжон, Дильдора, Алишер, Дониёр, Дильфуза, Наргиза.

В декабре прошлого года в Ташкенте родились тройняшки, родители которых решили назвали Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь действующего президента Узбекистана.

Примечательно, что этот случай стал не первым, когда тройняшек назвали в честь главы Узбекистана.

 

 

Теги:
статистика, имена, Дети, Узбекистан



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