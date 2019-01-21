В Узбекистане разработают пособие для борьбы с травлей в школах

В рамках реализации специального проекта запланированы теоретические мероприятия для психологов и учителей школ, в том числе тренинги и семинары.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Замминистра народного образования Узбекистана Атабек Назиров и глава представительства ЮНЕСКО Пилара Альварез-Ласо обсудили вопросы, связанные с запуском проекта по предотвращению травли ("буллинга") среди школьников. Его реализуют в 2019-2020 годах.

По итогам ряда мероприятий, в том числе тренингов и семинаров для психологов и учителей, будет разработано методические пособие по предотвращению травли в образовательных учреждениях. В нем будут собраны рекомендации по эффективному решению конфликтов и тому, как прививать детям лидерские качества.

"Следует особо подчеркнуть, что данный проект является одним из первых шагов, предпринимаемых со стороны Министерства народного образования с привлечением опыта международных партнеров", — говорится в публикации.

Кроме того, на встрече стороны обсудили возможные направления совместных проектов: к примеру, по развитию инклюзивного образования, повышению потенциала сотрудников системы народного образования.

В пресс-службе министерства напомнили: травля может быть психологической, физической, как открытой, так и незаметной.

"В большинстве случаев дети не признаются, что у них в школе есть конфликт, ситуации, о которых они замалчивает, могут быть разными: их обижают, дразнят, задирают или запугивают, заставляют делать что-то неприятное, отбирают или портят вещи, угрожают или унижают", — отметили в пресс-службе. Это явление — далеко не новая проблема, она актуальна во всем мире, в том числе в Узбекистане.

Отмечается, что в министерстве создана группа по реализации указанного проекта и запущен Telegram-бот (@xtvabbot), с помощью которого можно будет получить дополнительную информацию о программах МНО по предотвращению буллинга в школах.