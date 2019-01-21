Мечты о Tesla: сколько стоит ввезти в Узбекистан электрокар

Для прохождения всех таможенных процедур необходимо предоставить документы на автомобиль, договор купли-продажи, а также сертификат происхождения транспортного средства СТ-1.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В СМИ рассказали, как растаможить электроавтомобиль - после уплаты всех взносов (растаможка и дорфонд) Tesla, которая стоит 44 тысячи долларов в США, в Узбекистане будет стоить почти 59 тысяч долларов. Таким образом, транспортировка, таможенная очистка и регистрация электрокара в Узбекистане обойдется в 25%-30% от его стоимости, пишет "Автострада".

Напомним, что с 1 января 2019 года в Узбекистане действует нулевая ставка таможенной пошлины и акциза на ввоз автомобилей, которые имеют только электрический двигатель.

Электромобили растамаживаются по коду ТН ВЭД 870380 — "транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем".

Для прохождения всех таможенных процедур необходимо представить документы на автомобиль, договор купли-продажи, а также сертификат происхождения транспортного средства СТ-1 (или его аналог).

Сертификат происхождения можно получить у официальных дилеров или на заводе-производителе.

Электромобили на облагаются акцизным налогом, значит, на таможне придется заплатить: 20% НДС от стоимости автомобиля (включая стоимость доставки); 0% - акциз; 0% - таможенная пошлина; 0,2% — сбор за таможенное оформление. Помимо этого, при регистрации автомобиля необходимо оплатить сбор в размере 3% в дорожный фонд. Сбор взимается от полной стоимости авто, включая НДС и транспортные расходы.

В Узбекистан можно завезти и подержанный электромобиль из России, Казахстана или Таджикистана (где действуют минимальные таможенные пошлины). Растаможка Б/У электромобиля рассчитывается так же, как и для новых электрокаров. На таможне придется заплатить 20% НДС и 3% в дорожный фонд.