Первый государственный хоспис появится в Ташкенте

Первый государственный хоспис в Ташкенте планируется сдать в эксплуатацию в сентябре – октябре текущего года.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В этом году в Ташкенте появится хоспис для неизлечимо больных людей, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Заместитель городского хокима по социальным вопросам Эльбек Шукуров сообщил, что на начальном этапе учреждение будет рассчитано на 50 мест.

"Подобная практика существует во всем мире. Этим людям, к сожалению, помочь уже тяжело. Многие паллиативные пациенты находятся в больницах, где ощущается нехватка мест. В хосписе также будут врачи и другой медперсонал. Они помогут больному и его родственникам пережить это непростое время", - прокомментировал Шукуров.

По словам замхокима, изначально планировали создать отделение паллиативной помощи на территории городской онкологической больницы. Однако потом было принято решение построить отдельное здание.

"Сейчас мы занимаемся подбором участка для строительства. Для хосписа нужна немаленькая территория, чтобы можно было и построить корпуса, и обеспечить прогулочную зону для пациентов. В центре города найти большой участок непросто, поэтому сейчас рассматриваем несколько участков на окраине Ташкента и вдоль кольцевой дороги", - добавил Эльбек Шукуров.

Первый государственный хоспис в Ташкенте планируется сдать в эксплуатацию в сентябре – октябре текущего года.