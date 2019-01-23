Делегация Узбекистана обсуждает в Лондоне проблемы образования в мире

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром Шерзодом Шерматовым принимает участие во Всемирном форуме по образованию в Лондоне. На мероприятие приехали представители 95 стран. Участники обсуждают существующие проблемы и вопросы развития сферы.
"В рамках визита в Великобританию делегация Узбекистана планирует провести ряд двусторонних встреч с представителями государственных органов и компаний в сфере образования", — отметили в пресс-службе профильного министерства.
Кроме того, делегация республики посетит учебные заведения и примет участие в программе Британского совета "Диалог по политике образования: как готовится молодежь к будущему, которое мы пытаемся предсказать".