Делегация Узбекистана обсуждает в Лондоне проблемы образования в мире

Всемирный форум по образованию начался 21 января, он собрал представителей 95 государств.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром Шерзодом Шерматовым принимает участие во Всемирном форуме по образованию в Лондоне. На мероприятие приехали представители 95 стран. Участники обсуждают существующие проблемы и вопросы развития сферы.

"В рамках визита в Великобританию делегация Узбекистана планирует провести ряд двусторонних встреч с представителями государственных органов и компаний в сфере образования", — отметили в пресс-службе профильного министерства.

© Sputnik / Антон Уницын Британцы намерены построить в Узбекистане частные школы

Так, состоятся переговоры с представителями M&C Saatchi, Британского совета, Cambridge Assessment International Education, государственным министром по школьным стандартам департамента образования, членом парламента Великобритании Ником Гиббом.

Кроме того, делегация республики посетит учебные заведения и примет участие в программе Британского совета "Диалог по политике образования: как готовится молодежь к будущему, которое мы пытаемся предсказать".