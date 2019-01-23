Стыд и срам: отели будут жаловаться в ОВД на клиентов-развратников

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Узбекистане гостиницы будут жаловаться в ОВД на постояльцев с аморальным поведением при наличии обоснованных подозрений. Об этом говорится в проекте приказа председателя Госкомтуризма.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Революционные меры: на что готов Узбекистан ради миллионов туристов

Более того, отели будут иметь право вообще не заселять клиентов, которые отличаются безнравственными манерами.

Однако в документе уточняется, что гостиничные услуги должны предоставлять всем "независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь".

В комментариях к документу узбекистанцы отмечают, что "ни в одном нормативно-правовом акте не указано, что означает моральность, а что аморальность". И каждый сотрудник гостиницы будет трактовать это правило по-своему.

Ранее узбекские пары, не состоящие в браке, не могли проживать в одном гостиничном номере. Такая мера была принята для борьбы с проституцией и развратным образом жизни у молодежи.