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Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья

Названа дата хашара в Узбекистане для улучшения ситуации в Приаралье

© Sputnik / Юрий Куйдин
Общество
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Средства, собранные во время хашара, направят на создание защитных лесов на высохшем дне Аральского моря, а также улучшение экологической ситуации и жизни людей.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Всенародный экологический хашар для улучшения условий жизни в районе Аральского моря впервые пройдет в Узбекистане 26 января, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на постановление правительства.

На субботнике планируется благоустроить территорию вокруг жилых домов и организаций, места отдыха и улицы.

Средства, собранные в ходе хашара, будут направлены на создание защитных лесов на высохшем дне Аральского моря, а также улучшение экологической ситуации и жизни людей.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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Ранее всенародные субботники в стране проводились только накануне Навруза - праздника весеннего равноденствия, отмечаемого 21 марта, и Дня независимости Узбекистана, который празднуется 1 сентября.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.




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