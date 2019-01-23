Узбекская команда КВН Like: хочется много денег и разорвать зал

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2019" - в самом разгаре. В масштабном мероприятии принимают участие 620 команд из России и зарубежья. Среди участников есть две команды из Узбекистана.

С одной из команд под названием "Лайк" (Like), в составе которой играют представители Вестминстерского университета в Ташкенте, Sputnik Узбекистан удалось поговорить.

- Это ваш первый масштабный фестиваль? Как ваши впечатления?

- Да, конечно первый. Мы наконец-то попали сюда, ведь это была наша давняя мечта. Кто-то в нашей команде мечтает об этом пять лет, а кто-то девять. Это действительно здорово, что мы попали сюда.

- Как вы выступили здесь? Какие ощущения?

- Вы знаете, мы уже сами немного сомневаемся, так как ожидали большего от себя. Мы выступили неплохо, но можно было бы и лучше. Мы оценивали себя по "звездочкам", но оказалось, что их все время ставят разные люди. Например, была команда, которая "зашла" на пять звезд, а мы на две, но у нас был повышенный рейтинг.

© Facebook Команда КВН Like

- Вы ожидали большего, но при этом получили повышенный рейтинг. Что теперь дальше?

- В Центральную лигу Москвы и Подмосковья, конечно же. Есть 12 команд, которые туда приглашены. Они попадают напрямую в "одну восьмую", остальные заявляются на фестиваль. Не знаю, попали ли мы в число этих 12 команд, но у нас есть строгий принцип: мы всегда надеемся на лучшее и готовимся к бою. Поэтому мы будем готовиться к фестивалю.

- А вас как-то поддерживают дома? Спонсоры или болельщики есть?

- У нас есть спонсор - международный Вестминстерский университет в городе Ташкенте. Мы действительно считаем, что это лучшее учебное заведение Республики Узбекистан. При этом, они еще и готовы выделять нам деньги на игры. Спасибо им за это!

- С каких пор вы начали увлекаться КВН?

- Нам всегда было интересно смотреть КВН, а потом захотелось попробовать уже самим. У нас в университет есть "Клабс Дэй", где мы все и встретились пять лет назад. Мы знали, что будет тяжело, но оказалось, что все мы любим ставить перед собой сложные задачи и решать их. Поэтому мы пошли в КВН. Мы вдохновились фразой: "КВН - это когда всем смешно, а вам тяжело".

© Facebook Команда КВН Like

- Есть ли у вас любимые команды?

- Сборная Санкт-Петербурга - все составы. Сборная Пятигорска, "Пирамида", "Парма" и РУДН.

- Классно было встретить все эти команды впоследствии лично?

- Да, честно сказать, мы испытали эмоциональный шок. Все были очень удивлены, увидев столько людей, которые занимаются тем же, чем и ты. Но подходить фотографироваться с ними мы, конечно, стесняемся.

- Часто говорят, что КВН уже не тот. Вы как думаете?

- Естественно, после просмотра КВН по телевизору и у нас было ощущение, что раньше было лучше. Но стоило приехать в Сочи - и все поменялось.

Здесь это ощущение пропало полностью. Мы все тут друг другу помогаем. Настоящая взаимопомощь, когда столько незнакомых нам людей так поддерживают нас и помогают в любом вопросе.

Вообще, КВН должен быть "не таким, как был". Времена же меняются, люди меняются. Для зрителей он, возможно, уже не тот, но для нас тот же самый.

Каждая команда должна существовать в своей собственной, комфортной ей реальности. Одеваться так, как ей комфортно, шутить на те темы, которые ей комфортны.

- Вы себе сами шутки пишете?

- Да, у нас нет денег на авторов.

- А если бы были? Вам нужна поддержка авторов?

- Думаю, пока нет, нам же нужно учиться. Вот первый раз сыграли и стали чемпионами. Нам, скорее, сейчас нужна помощь совета редакторов, чтобы они нас научили всему. Думаю, помощь наемных авторов нас испортит. Но было бы круто, если бы мы поприсутствовали на написании шуток очень крутых команд.

- У вас стандартный юмор? Или есть восточный стиль, как у казахов?

- Мы чуть ближе к "Азии-микс", чем к казахам однозначно. А вообще, узбекский юмор включает в себя доброту, тепло и большую радость - позитив, в общем. Но нам сложно себя оценивать со стороны, тем более когда впервые находишься здесь.

- Любят ли в Узбекистане КВН?

- Да, очень. Тысячи людей собираются послушать шутки, особенно когда нет отпусков - в последний раз зал на две тысячи людей был полностью заполнен.

Foto, Из личного архива команды Капитан команды КВН International: планируем отдохнуть, но это не точно

Есть, кстати, такой человек - глава нашей лиги Игорь Александрович Кучмар. Человек, который играл в Высшей лиге Москвы. Благодаря ему сейчас КВН может содержать себя, много спонсоров появилось. Уже 30 лет КВН Узбекистана держится на его плечах. Для узбекистанских кавээнщиков это великий человек. Сейчас многими новыми командами его достижения не учитываются. Мы искренне считаем, что если бы не было Игоря Александровича - и нас бы тут сейчас не было.

- Вы известные люди у себя в Узбекистане? Вас узнают на улицах?

- Нет, но у нас в команде есть видеоблогер Сардор, вот его узнают. Конечно, пару раз узнавал кто-то, но не так чтобы массово.

- Здесь сейчас две узбекские команды. Вы с ними знакомы?

- Да, конечно. Мы играли в одной лиге и обыграли их. Раньше тоже много команд приезжало сюда из Узбекистана. Но дальше Сочи дело не доходило, потому что это все очень дорого. Многим не по карману. Мы подсчитывали, что на одну игру и поездку может уйти 4-5 тысячи долларов на команду. Со своего кармана - тяжелая сумма.

Проблема в том, что команд Узбекистана давно не было на телевидении. Наш КВН только недавно начал получать известность. Многие нас поддерживают мысленно, но без денег очень тяжело. Но мы не унываем, а двигаемся вперед.

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- Вы когда сюда приехали и выступили - еще больше заразились юмором, или остались такими же?

- Мы рады, что все произошло именно так, - именно этого мы и ожидали. Но когда ты смотришь на других, ты все равно видишь разницу в уровне. Если они дают шутку, которая не зашла в зал, но то, как именно они ее подают, как они держатся на сцене - ты видишь, куда тебе расти, какого уровня ты хочешь достичь.

Очень здорово наблюдать за командой, которая искренне верит в свои шутки, которая живет в той вселенной, в которой они не могу быть не смешными.

Обмен опытом с другими командами также расширяет твой кругозор. Сейчас есть только одно желание - показать себя еще лучше. Играть хочется только сильнее. Хочется разорвать зал.

- А вы что хотите поменять в будущем?

- Форму, наверное. Нам сказали, что она "вырви глаз". Но девочкам вроде понравилось... Может и не будем менять.