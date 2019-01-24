В Узбекистане планируют повысить пенсионный возраст

Пока эксперты обсуждают, стоит ли сразу повышать пенсионный возраст или лучше делать это поэтапно.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В Концепцию пенсионной реформы Узбекистана внесено предложение по повышению пенсионного возраста, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Главное, чтобы пенсию сделали достойной

Пенсионный возраст необходимо повышать постепенно и на два-три года максимум

Нет, не надо повышать. Кто станет сидеть с внуками, если все бабушки будут на работе?! Результаты Все опросы

"У нас (в Узбекистане. - Прим. ред.) до сих пор действуют нормы, принятые во времена Советского Союза в 1956 году. И пенсионный возраст, и требования остались такими же. Сейчас мы изучаем опыт зарубежных стран для осуществления реформ. После развала СССР пенсионная система во всех бывших республиках была пересмотрена. Казахстан и Кыргызстан повысили пенсионный возраст для женщин до 58 лет, для мужчин - до 63. Только в Туркменистане женщины выходят на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62", - заявил начальник отдела исполнительного аппарата Пенсионного фонда Шухрат Утаганов.

Он подчеркнул, что эксперты будут решать, стоит ли повышать пенсионный возраст поэтапно или сразу на 5-10 лет с 2023 года. Это все будет отражено в окончательной концепции проекта пенсионной реформы.

Утаганов также обратил внимание на вопрос наличия обязательного стажа для выхода на пенсию. Сейчас, согласно законодательству Узбекистана, минимально необходимый стаж для выхода на пенсию составляет семь лет, его эксперты предлагают увеличить до десяти.

"По требованиям Международной организации труда минимальный стаж должен быть от 10 до 15 лет. В развитых странах этот показатель составляет более 15 лет. А у нас самый маленький в СНГ – семь лет" - сказал представитель Пенсионного фонда.

Напоминаем, сейчас в Узбекистане пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин - 60. Это самый низкий показатель в СНГ.