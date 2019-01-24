В Ташкенте заработал еще один сервис "Яндекса": он предупредит о пробках

Специальный светофор в приложениях сообщит автолюбителям о ситуации на дорогах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В Ташкенте заработал новый сервис российской компании "Яндекс", оценивающий загруженность улиц столицы Узбекистана по десятибалльной шкале, сообщили в компании.

На главной странице Яндекса, в "Яндекс. Навигаторе" и "Яндекс. Картах" появился светофор, показывающий общую дорожную ситуацию в баллах. От 0 до 3 баллов означает, что дороги свободны, 4–6 — движение затруднено, 7–10 — серьезные пробки. Взглянув на светофор, автолюбители смогут решить, стоит ли сейчас ехать на машине или лучше воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, в апреле 2018 года в Узбекистане начал работу другой сервис от российской компании - "Яндекс. Такси".