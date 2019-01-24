В Узбекистане открылся первый военный институт

Специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий преобразован в первый в структуре Минобороны институт.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik, Дильшода Рахматова. Специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий преобразован в Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление президента Узбекистана от 17 января этого года.

Институт образован для дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных офицерских кадров в области информационно-коммуникационных технологий и связи, организации военно-научных исследований в этой области.

© Sputnik / Владимир Астапкович Солдаты сели за парты: военнослужащие Узбекистана сдают тесты

Как следует из документа, первый военный институт в Узбекистане является государственным высшим военным образовательным учреждением Министерства обороны, осуществляющим двухгодичную подготовку офицерских кадров тактического звена по шести направлениям. Среди направлений - командно-инженерная тактическая подготовка войск связи, командно-инженерная тактическая подготовка специальной связи и защиты государственных секретов, командно-инженерная тактическая подготовка информационных систем и технологий, командно-инженерная тактическая подготовка радиоэлектронной разведки и борьбы, командно-инженерная тактическая подготовка радиотехнических войск противовоздушной обороны, командно-инженерная тактическая подготовка зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Военный институт станет преемником специального факультета Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий по всем правам, обязательствам и договорам.