Узбекистанцы считают, что в стране необходимо провести деноминацию - опрос

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. На прошлой неделе Сенат Олий Мажлиса согласовал образец и дизайн банкноты номиналом сто тысяч сумов.
В Центробанке Узбекистана пояснили, что с новой банкнотой станет удобнее осуществлять расчеты наличными деньгами.
Как показал опрос Sputnik Узбекистан, в котором приняли участие 285 читателей, не все узбекистанцы одобряют такое нововведение. Свыше 36% проголосовавших считают, что в республике необходимо провести деноминацию.
Более 35% участников опроса, наоборот, уверены в необходимости введения новой крупной купюры.
Интересно, что почти 16% проголосовавших читателей утверждают, что смогли бы обойтись без стотысячной банкноты. А более 12% заявили о том, что в Узбекистане давно пора переходить на безналичный расчет.