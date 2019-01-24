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Узбекистанцы считают, что в стране необходимо провести деноминацию - опрос

Sputnik
Общество
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Читатели Sputnik Узбекистан стали участниками опроса "Нужна ли в республике купюра в 100 000 сумов?"

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. На прошлой неделе Сенат Олий Мажлиса согласовал образец и дизайн банкноты номиналом сто тысяч сумов.

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В Центробанке Узбекистана пояснили, что с новой банкнотой станет удобнее осуществлять расчеты наличными деньгами.

Как показал опрос Sputnik Узбекистан, в котором приняли участие 285 читателей, не все узбекистанцы одобряют такое нововведение. Свыше 36% проголосовавших считают, что в республике необходимо провести деноминацию.

Более 35% участников опроса, наоборот, уверены в необходимости введения новой крупной купюры.

Интересно, что почти 16% проголосовавших читателей утверждают, что смогли бы обойтись без стотысячной банкноты. А более 12% заявили о том, что в Узбекистане давно пора переходить на безналичный расчет.

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Теги:
купюра, деньги, сум, Узбекистан



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