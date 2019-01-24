Квота на умру отменена в Узбекистане с 2019 года

Квота на большой хадж на 2019 год сохранится на уровне 7,2 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Правительство Узбекистана с 2019 года отменило квоту на умру (малый хадж) для паломников в Саудовскую Аравию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета по делам религий республики.

"Правительство Узбекистана отменило с 2019 года квоту для граждан страны на паломничество умра в Саудовскую Аравию", - сказал представитель комитета.

Он добавил, что квота отменена в целях сохранения социальной справедливости и из-за выросшего потока граждан страны, желающих совершить малый хадж. В 2018 году квота на умру составляла 10 тысяч человек, она утверждалась правительством страны и согласовывалась с саудовскими властями.

Представитель комитета сообщил, что квота на большой хадж на 2019 год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек. По его словам, на этой неделе соглашение по квоте было подписано с Министерством хаджа Саудовской Аравии.

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Правительство Узбекистана в начале 2018 года внесло изменения в порядок организации мероприятий, связанных с программами "Хадж" и "Умра". В частности, приоритетом будут пользоваться заявки от ранее не совершавших хадж граждан. В конце 2017 года Управление мусульман Узбекистана приняло фетву (религиозное предписание), в соответствии с которой мусульмане страны, отправляющиеся в хадж, должны иметь необходимые финансовые средства для совершения паломничества, знать молитвы, обладать авторитетом в местной исламской общине, а также иметь хорошее здоровье.

Хадж - один из пяти столпов ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить каждому мусульманину хотя бы раз в жизни. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж, в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь, большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). Мусульманский календарь лунный, поэтому время совершения большого хаджа ежегодно меняется.