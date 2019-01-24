Квота на умру отменена в Узбекистане с 2019 года

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Правительство Узбекистана с 2019 года отменило квоту на умру (малый хадж) для паломников в Саудовскую Аравию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета по делам религий республики.
"Правительство Узбекистана отменило с 2019 года квоту для граждан страны на паломничество умра в Саудовскую Аравию", - сказал представитель комитета.
Он добавил, что квота отменена в целях сохранения социальной справедливости и из-за выросшего потока граждан страны, желающих совершить малый хадж. В 2018 году квота на умру составляла 10 тысяч человек, она утверждалась правительством страны и согласовывалась с саудовскими властями.
Представитель комитета сообщил, что квота на большой хадж на 2019 год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек. По его словам, на этой неделе соглашение по квоте было подписано с Министерством хаджа Саудовской Аравии.
Хадж - один из пяти столпов ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить каждому мусульманину хотя бы раз в жизни. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж, в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь, большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). Мусульманский календарь лунный, поэтому время совершения большого хаджа ежегодно меняется.