Для фонда ООН по Аралу Узбекистан подготовил проекты на 60 млн долааров

Проекты направлены на поддержку лесопосадок на высохшем дне Аральского моря и закупку необходимого для этого технического оборудования.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Для реализации в рамках многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для Приаралья Узбекистан подготовил 19 проектов на сумму около 60 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, председателя Госкомитета по инвестициям страны Сухроб Холмурадов.

Церемония запуска многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного под эгидой ООН состоялась в ноябре 2018 года в Нью-Йорке. Инициатором создания фонда выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"У нас уже готовы проекты, по последней информации, более чем на 60 миллионов долларов", - сообщил Холмуродов на первом заседании руководящего комитета фонда в Ташкенте.

Он уточнил, что 19 проектов подготовило министерство инновационного развития страны. Они направлены, в частности, на поддержку лесопосадок на высохшем дне Аральского моря и закупку необходимого для этих целей технического оборудования.

По словам вице-премьера, необходимо найти инновационные подходы к решению экологической проблемы Арала. Он обратился за поддержкой к структурам ООН о привлечении международных телеканалов Animal Planet, National Geographic, Wild BBC и ряда других для создания документальных фильмов про экологическую катастрофу на Арале.

"Фонд является комбинацией того опыта работы Узбекистана с международным сообществом и местными организациям", - отметила постоянный координатор ООН в стране Хелена Фрейзер.

По ее оценке, созданный фонд впервые обратил внимание на аспекты человеческой безопасности в Приаралье.

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Фонд планирует в течение пяти лет привлечь 123,2 миллиона долларов для увеличения рабочих мест, улучшения социальных и природных условий в зоне бедствия, где проживают более 2 миллионов человек. Правительство Узбекистана перевело в фонд первый транш в размере 6,5 миллионов долларов. Договоренности о выделении средств достигнуты с правительствами Норвегии, Японии, Южной Кореи, Германией и Швейцарией.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.