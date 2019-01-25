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МВД Узбекистана обнародовало данные о количестве погибших в ДТП в 2018 году

Пресс-служба УМВД России по Астрахани
Общество
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Министерство сообщило число погибших и пострадавших на дорогах.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. МВД Узбекистана сообщило, сколько людей погибло в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году.

По информации министерства, в прошлом году жертвами ДТП стали 2262 человека. Этот показатель на 8,5% ниже, чем в 2017 году (2 473 погибших).

Различные телесные повреждения во время аварий получили 8458 человек, в 2017 году пострадавших было на 12% больше – 9637.

Кроме того, в 2018 году в отношении свыше 109 тысяч нарушителей правил дорожного движения были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административной ответственности.

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Теги:
ДТП, Узбекистан



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