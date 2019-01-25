МВД Узбекистана обнародовало данные о количестве погибших в ДТП в 2018 году

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. МВД Узбекистана сообщило, сколько людей погибло в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году.

По информации министерства, в прошлом году жертвами ДТП стали 2262 человека. Этот показатель на 8,5% ниже, чем в 2017 году (2 473 погибших).

Различные телесные повреждения во время аварий получили 8458 человек, в 2017 году пострадавших было на 12% больше – 9637.

Кроме того, в 2018 году в отношении свыше 109 тысяч нарушителей правил дорожного движения были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административной ответственности.