20:18 25 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск

Три сотни ветеранов войны в Афганистане еще не получили награды

© Sputnik / В. Киселев
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0

Всего в Узбекистане проживает несколько десятков тысяч ветеранов Афганской войны.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Несколько сотен наград за войну в Афганистане до сих пор не дошли до своих обладателей в Узбекистане, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов.

"Сейчас остались двести или триста наград неврученных. Это связано с миграцией, перемещением многих ребят, потерей адресов. У нас есть списки", — отметил он.

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов

Ветеранское объединение активно ищет бойцов, помогает вернуть утерянные награды, рассказал Мурадов. "Нам помогают государственные органы, министерство внутренних дел, чтобы найти ребят".

Идет и розыск пропавших без вести во время войны — всего сейчас в списках пропавших бойцов из Узбекистана 37 человек. В 1989 году список был шире, но благодаря усилиям ветеранских объединений и военных некоторых удалось разыскать, им помогли вернуться на родину.

"Помогают нам и американцы, и европейцы. Основная сложность, что мы не знаем о том, что с ними — погибли они или попали в плен. Проблема с выжившими еще в том, что им меняли документы и имена, если они попадали в руки банд. Наша задача — установить, что с ними, живые они или погибли", — сказал Мурадов.

Всего в республике проживает несколько десятков тысяч ветеранов той войны. При этом, как отметил Мурадов, многие из них умерли уже после окончания военных действий из-за травм и ранений. Между Москвой и Ташкентом действует соглашение о лечении ветеранов Афганской войны из Узбекистана в России.

Теги:
Награды и премии, война, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Париже: Viktor&Rolf
Мемы, феминизм и высокая мода на показе Viktor&Rolf в Париже
Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Высоцкий. Архивные кадры
Гамлет с гитарой: 81 год со дня рождения Владимира Высоцкого
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054