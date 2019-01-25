Три сотни ветеранов войны в Афганистане еще не получили награды

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Несколько сотен наград за войну в Афганистане до сих пор не дошли до своих обладателей в Узбекистане, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов.

"Сейчас остались двести или триста наград неврученных. Это связано с миграцией, перемещением многих ребят, потерей адресов. У нас есть списки", — отметил он.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов

Ветеранское объединение активно ищет бойцов, помогает вернуть утерянные награды, рассказал Мурадов. "Нам помогают государственные органы, министерство внутренних дел, чтобы найти ребят".

Идет и розыск пропавших без вести во время войны — всего сейчас в списках пропавших бойцов из Узбекистана 37 человек. В 1989 году список был шире, но благодаря усилиям ветеранских объединений и военных некоторых удалось разыскать, им помогли вернуться на родину.

"Помогают нам и американцы, и европейцы. Основная сложность, что мы не знаем о том, что с ними — погибли они или попали в плен. Проблема с выжившими еще в том, что им меняли документы и имена, если они попадали в руки банд. Наша задача — установить, что с ними, живые они или погибли", — сказал Мурадов.

Всего в республике проживает несколько десятков тысяч ветеранов той войны. При этом, как отметил Мурадов, многие из них умерли уже после окончания военных действий из-за травм и ранений. Между Москвой и Ташкентом действует соглашение о лечении ветеранов Афганской войны из Узбекистана в России.