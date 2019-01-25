В Узбекистане увековечат имена погибших в Афганистане бойцов

В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана 1 февраля в Ташкенте пройдет торжественная церемония увековечения погибших солдат и офицеров, а также праздничный концерт для ветеранов.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. К 25-летию республиканского объединения VETERAN и к тридцатой годовщине вывода советских войск из Афганистана в Ташкенте состоится сразу несколько мероприятий, посвященных работе с ветеранами-интернационалистами, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан председатель объединения Талъат Мурадов

В частности, в Ташкенте пройдет заседание Координационного совета Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств-участников СНГ, в котором примут участие Герой Советского Союза Руслан Аушев, лидер Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевой братство" Борис Громов, бывший член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, а также председатель Комитета воинов-интернационалистов Алексей Ковалев.

"Кроме того, 1 февраля, на площади Независимости, у мемориала скорбящей матери, будут внесены имена 1515 человек, которые погибли в Афганистане, выполняя свой воинский долг. Кроме того, туда будут также внесены фамилии наших друзей и соратников – офицеров, отдавших жизнь, защищая независимость и конституционный строй Узбекистана. Это знаковое событие, которое мы отметим вместе с нашими боевыми друзьями из других стран СНГ", — подчеркнул Мурадов.

В этот же день во дворце "Туркистон" будет организован праздничный концерт, на который приглашены ветераны со всех областей республики. Мероприятия организованы при поддержке правительства Узбекистана, Минобороны, Союз молодежи и общественных организаций.

По официальным данным, в военных действиях на территории Афганистана в период с 1979 по 1989 год приняло участие порядка 65 тысяч узбекистанцев. Из них более полутора тысяч человек погибли, а около 2,5 тысячи получили увечья и остались инвалидами.