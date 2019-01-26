Память жива: Ташкент отметил 75-летие освобождения Ленинграда от блокады

Митинг в память о павших в страшные блокадные годы прошел в узбекской столице. Это один из дней воинской славы, который и взрослые, и юные узбекистанцы чтут и помнят. В настоящее время в Ташкенте проживают 27 человек, переживших блокаду Ленинграда.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik, Рамиз Бахтияров. По инициативе Ташкентского городского фонда "Махалля" в мемориальном комплексе Братские могилы состоялось возложение цветов в честь 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, в церемонии приняли участие активисты махаллей, ветераны-блокадники и жители столицы.

О подвигах солдат, воевавших под Ленинградом, собравшимся в сходе граждан "Яккасарай" рассказал доктор исторических наук Национального университета Узбекистана Музаффар Артиков.

Он отметил, что немало узбекистанцев участвовало в защите Ленинграда - только в 115-ой дивизии находилось 178 жителей республики.

"Это было испытание равных, которого никогда не было в истории, и, дай Бог, больше не будет. Эта блокада показала, насколько народы всех стран сплочены. Ведь когда мы едины, мы непобедимы. Поэтому мы бережно храним память о тех трудных днях, когда наш народ бок о бок со всеми народами бывшего Союза побеждал фашизм", - отметил Музаффар Артиков.

По его словам, очень важно, чтобы молодежь была воспитана в духе преданности и уважения к истории, потому что память - священна.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мероприятия в Ташкенте в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

По словам председателя Ташкентского городского фонда "Махалля" Фурката Махмудходжаева, президент показал пример, как нужно отмечать 9 мая, как нужно относиться к ветеранам.

"Много лет мы не отмечали праздники, связанные с победой, и слово"победа" уходила из нашего сознания. Когда мы общались с участниками войны, то в их словах чувствовалась обида. "Это ведь наша победа, мы кровь проливали», - говорили они. Я искренне говорю спасибо нашему уважаемому президенту за то, что он вернул нам эту память", - заявил Махмудходжаев.

Фуркат Махмудходжаев и жители Ташкента на мероприятии к 75-летию снятия блокады Ленинграда

В 2002 году на Аллее Славы мемориального комплекса Пискаревского кладбища в Петербурге был установлен обелиск в честь солдат из Узбекистана, которые погибли во время Великой Отечественной войны, защищая город от фашистских захватчиков.

На этом кладбище захоронено около 7 тысяч узбекистанцев.

В настоящее время в Ташкенте проживают 27 человек, переживших блокаду Ленинграда.