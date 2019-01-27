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Кебабы

В центре Душанбе открылся первый узбекский фаст-фуд

CC BY 2.0 / Ruocaled / Kebabs
Общество
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В новом узбекском кафе в Душанбе выстраивается длинная очередь за знаменитым "нон-кабоб".

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В центре Душанбе открылся первый узбекский фаст-фуд "Ташкент нон кабоб".

По словам посетителей, в кафе был такой ажиотаж, что невозможно было попробовать самый знаменитый "Нон-кебаб".

"Вчера сходила туда, чтобы попробовать вкусную еду. Цены там приемлемые. По словам посетителей очень вкусно и сытно. Однако мне не удалось отведать самой нон-кабоб, поскольку там был ажиотаж за ним. На очередь выстроилась целая толпа, некоторые даже ждали очередь на улице. У меня не было времени столько ждать, поэтому не попробовав, ушла. Но обязательно скоро приду и попробую первый узбекский нон-кабоб", - пишет одна из посетительниц.

Известно, что пока все довольны обслуживанием, а также "нон-кабобом".

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Публикация от 🇭🇺📸Куркалова🙈Инна📸🇭🇺 (@inna_kurkalova)




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