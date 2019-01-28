Парк без тени: в Ташкенте незаконно срубили почти 200 деревьев

Сумма нанесенного ущерба составила 229,9 млн сумов, документы о нарушении переданы в прокуратуру.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Инспекторы Ташкентского областного управления по экологии и охране окружающей среды выявили незаконную вырубку почти 200 деревьев в одном из парков, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

Вырубленные под корень 280 деревьев (вязы, айланты, арча, акация) обнаружились на территории парка отдыха "Кушчинор" в Паркентском районе. На месте, где они росли, запланировано строительство спортивного комплекса.

Госкомитет по экологии В Ташкенте незаконно вырубили 198 деревьев

У организаторов имелось разрешение хокимията Паркентского района на вырубку 82 деревьев: 35 айлантов, 15 вязов, 10 тополей, 10 акаций и 12 штук арчи. Таким образом, еще 198 деревьев вырублены незаконно. Сумма нанесенного ущерба составила 229,9 млн сумов.

Документы по выявленным нарушениям переданы в прокуратуру.