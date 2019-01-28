МВД России опасается провокаций ИГ и просит быть внимательнее к мигрантам

Как заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, приезжие из Таджикистана и Узбекистана стали вести себя более законопослушно, но все равно требуют особого внимания.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), возможно, готовят у южных границ России масштабную провокацию с "выдавливанием" беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра внутренних дел РФ Игоря Зубова.

"Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону РФ", - сказал Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

По его словам, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана, несмотря на то, что они стали вести себя "более законопослушно".

"Мы видим, что у нас идет приток мигрантов из определенных стран. Несмотря на то что они, судя по показателям, стали вести себя более законопослушно, но, тем не менее, та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления, они изначально требуют нашего повышенного внимания", - сказал он.

Напомним, в январе этого года представители "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, произошедший 31 декабря 2018 года и унесший жизнь 39 человек.