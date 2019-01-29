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Мужчина в автобусе у замерзшего окна

Узбекистанцы вновь чуть не замерзли в Казахстане

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Более пятидесяти человек – граждан Узбекистана и Таджикистана – эвакуированы в Петропавловске.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. Автобус с гражданами Узбекистана и Таджикистана застрял на дороге из-за поломки. Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции, всего в транспортном средстве находилось более 54 человека.

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Автобус следовал из Туркестанской области в российский Екатеринбург, и был вынужден сделать остановку на въезде в Петропавловск. В регионе в настоящее время бушуют морозы, а люди были одеты очень легко.

"Иностранцы могли бы замерзнуть, но заглохший автобус заметили сотрудники батальона патрульной полиции. Полицейские помогли найти водителю мастера станции техобслуживания, объехать магазины запчастей. Пассажиры были препровождены в съемный дом, где они в тепле дожидались окончания ремонта", - говорится в сообщении.

Патрули круглосуточно дежурили у автобуса, обеспечивая его сохранность. На следующий день отремонтированное транспортное средство смогло продолжить свой маршрут.

Теги:
автобус, Узбекистан, Казахстан



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