Похолодание и лавинная опасность ждут узбекистанцев к началу февраля

На погоду в Узбекистане будет влиять прохладная воздушная масса, пришедшая с районов Каспийского моря.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. На территорию Узбекистана придет влажная и относительно прохладная воздушная масса с районов Каспийского моря, сообщает пресс-служба МЧС.

В ближайшие два-три дня в республике местами пройдут дожди, на севере страны 30 января не исключен переход дождя в снег. Температура воздуха к 31 января понизится на 6-8 градусов и приблизится к нормальным для этого периода значениям.

В первые дни февраля по всей территории республики существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет в пределах двух-трех градусов мороза ночью и 5-10 градусов тепла днем.

По горным районам республики с 28 января по 2 февраля объявлена лавинная опасность.