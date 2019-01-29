Ветеранам поможет весь Узбекистан

Предполагается, что теперь акции, объявленные в Узбекистане по случаю "Дня защитников Родины", будут продолжены в связи с днем вывода войск СССР из Афганистана.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. С 1 по 15 февраля в Узбекистане пройдут военно-патриотические акции под названием "Ватанпарвар фидойилари" ("Преданные патриоты"). Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-служба объединения VETERAN.

Цель мероприятий - совершенствование воспитания молодого поколения в духе патриотизма, повышение роли военной службы среди молодежи допризывного возраста, увековечивание памяти узбекистанцев, погибших в боях, оказание помощь семьям погибших.

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Акция "Ветеран живет рядом"

В рамках акции "Ветеран живет рядом" на домах, где проживают или проживали участники боевых действий, будут установлены специальные дощечки, на которых будет указано: "В этом доме живет ветерана войны" или "В этом доме живет семья погибшего ветерана войны".

В акции примут участие хокимияты областей, районов, городов, Союз молодежи, Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан, Фонд поддержки социальной деятельности ветеранов Узбекистана “Нуроний” и его региональные подразделения.

Акция благотворительной помощи

Для оказания адресной помощи ветеранам, а также семьям погибших, будет проведена акция "Благотворительная помощь". В ее рамках к каждому нуждающемуся ветерану, инвалиду и семье погибшего прикрепят волонтеров из благотворительной организации и учебного заведения.

Все списки с пожеланиями семей инвалидов войны или семец, потерявших в боях своих близких, передадут местным махаллинским комитетам. В случае, если вопрос не будет решен на этом уровне, список будет отправлен местным хокимиятам и копия по электронной почте будет отправлена в объединение VETERAN.

Специалисты или общественные активисты добровольно помогут в благоустройстве домов инвалидов, приведут в порядок двор.

Акция "Мой подарок ветерану"

В рамках акции руководители кафе и ресторанов пригласят одного или нескольких ветеранов и членов их семей на праздничный ужин. Тем, кто не сможет посетить заведение, прямо на дом доставят пакеты с продуктами.

Акция "Уважение памяти погибших"

В рамках этой акции благоустроят могилы погибших при исполнении воинского долга в период Независимости Узбекистана, а также памятники и мемориалы, установленные в их честь.

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Акция "Помоги ветерану"

Волонтеры снабдят ветеранов лекарствами, в случае необходимости, им окажут медицинскую реабилитацию, отправят на отдых в санаторий, окажут адресную помощь семьям погибших, нуждающимся в финансовой или юридической помощи.

Акция "Помоги инвалидам войны"

Сегодня в республике есть военные-инвалиды, потерявшие в боях руку или ногу и нуждающиеся в протезах и необходимых средствах для передвижения, например, инвалидных колясках.

Поэтому при реализации этой акции ветеранам войны оказывается помощь в приобретении инвалидных колясок, протезировании и оплате лечения.

Акция "Скидка для ветерана"

Для ветеранов, инвалидов и их семей может быть снижены цены на бытовую технику и строительные материалы – в настоящий момент данный вопрос обсуждается с руководством областных, районных и городских администраций.

Акция "Забери ветерана"

Представители объединения VETERAN по согласованию с главами городского транспорта и парков такси в регионе предоставляют право бесплатно ездить на общественном транспорте ветеранам и инвалидам в период проведения акции, вплоть до 15 февраля 2019 года.

Напомним, мероприятия проводятся совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством народного образования, Центральным советом Союза молодежи Узбекистана, объединением VETERAN, ОСО “Ватанпарвар”, Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан, Фондом поддержки социальной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний".