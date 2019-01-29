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Ravon Nexia R3 на Московском Международном автосалоне

Названы самые популярные модели авто на вторичном рынке Узбекистана

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Рейтинг составлен на основе данных о количестве закрытых сделок на сервисе частных объявлений OLX Авто с июля по декабрь 2018 года.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Сервис частных объявлений OLX Авто проанализировал, какие автомобили чаще всего покупали пользователи с июля по декабрь 2018 года.

Самой покупаемой моделью автомобиля на вторичном рынке Узбекистана, по версии сервиса объявлений OLX, во втором полугодии 2018 стала Nexia. Также популярностью пользовались Spark и Lacetti.

Рейтинг был составлен на основе данных о количестве закрытых сделок с июля по декабрь 2018 года.

Среди марок машин 60% всех покупок пришлось на долю Chevrolet, на втором месте оказались автомобили LADA (ВАЗ) — 14%, на третьем — Daewoo с 10%.

Сейчас на сервисе OLX около 17 700 объявлений о продаже автомобилей. Самое дорогое из представленных авто — новый Lamborghini Urus I стоимостью 405 тысяч долларов.




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