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Флаг радикальной исламистской организации ИГИЛ

Разведка США считает Узбекистан уязвимым для радикальных течений

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
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Ранее различные эксперты также заявляли, что из-за напряженной обстановки в Афганистане сохраняется угроза для Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Узбекистане остается угроза роста радикальных настроений из-за слабости экономики и государственного управления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса.

"Политическое "открытие" Узбекистана при президенте Шавкате Мирзиёеве улучшит перспективы сотрудничества внутри региона, но слабое управление и уязвимая экономика повысят риск радикализации", - говорится в показаниях Коутса конгрессу.

Работа ЦИК РФ
© Sputnik / Евгений Одиноков
Коротченко объяснил, зачем Мирзиёев поднял армию Узбекистана по тревоге

В ноябре в Узбекистане по решению Шавката Мирзиёева прошли внезапные военные учения, в ходе которых отрабатывались различные сценарии мобилизации вооруженных сил и отражения угроз. По мнению российского военного эксперта Игоря Коротченко, подобные маневры объясняются довольно напряженной обстановкой в Афганистане и Сирии, а также связаны с реальной угрозой переброски боевиков непосредственно к границам республик Центральной Азии.

Ранее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев также сообщил, что боевики из других регионов перетекают в Афганистан, прежде всего в северную часть страны, на границе с Таджикистаном. Он обратил внимание на то, что террористы создают угрозу и Узбекистану, несмотря на хорошо укрепленную и небольшую границу.

Теги:
Экстремизм, США, Узбекистан, Терроризм



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