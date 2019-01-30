13:56 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Вооруженные силы Узбекистана

Тридцать военнослужащих Узбекистана пройдут стажировку в России

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
3110

Узбекистанские офицеры будут учиться борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Около 30 офицеров Вооруженных сил Узбекистана пройдут в феврале-марте войсковую стажировку на базе танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа России (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин.

Спецназ Узбекистана впервые на учениях в США
© Министерство обороны Узбекистана.
"Зарница" в Миссисипи: почему узбекской армии не пригодится опыт Пентагона

"В соответствии с планом международного военного сотрудничества группа офицеров тактического звена из Узбекистана в количестве 27 человек пройдет в феврале-марте войсковую стажировку в Челябинской области на базе уральской танковой дивизии", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.

По его словам, в ходе стажировки узбекистанских офицеров будет сделан акцент на новых способах действий войск, в том числе на борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами - как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года в ЦВО была проведена войсковая стажировка при участии командующего войсками Ташкентского военного округа Вооруженных сил Республики Узбекистан. В рамках мероприятия был организован показ практической работы командующего войсками округа, командующих объединениями, командиров соединений с повседневных пунктов управления и организации боевого дежурства по ПВО.

По теме

Спецназ Узбекистана впервые на учениях в США - фото
Теги:
военные, Челябинская область, Стажировка, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Подвесной мост в Ташкенте
Как возводят уникальный пешеходный мост в Ташкенте - видео
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054