Тридцать военнослужащих Узбекистана пройдут стажировку в России

Узбекистанские офицеры будут учиться борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Около 30 офицеров Вооруженных сил Узбекистана пройдут в феврале-марте войсковую стажировку на базе танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа России (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин.

"В соответствии с планом международного военного сотрудничества группа офицеров тактического звена из Узбекистана в количестве 27 человек пройдет в феврале-марте войсковую стажировку в Челябинской области на базе уральской танковой дивизии", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.

По его словам, в ходе стажировки узбекистанских офицеров будет сделан акцент на новых способах действий войск, в том числе на борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами - как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года в ЦВО была проведена войсковая стажировка при участии командующего войсками Ташкентского военного округа Вооруженных сил Республики Узбекистан. В рамках мероприятия был организован показ практической работы командующего войсками округа, командующих объединениями, командиров соединений с повседневных пунктов управления и организации боевого дежурства по ПВО.