В Ташкентской области откроется новый железнодорожный вокзал

Через него будут проходить три поезда местного сообщения и один международного.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В городе Ангрене Ташкентской области в ближайшие дни откроется новый железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Пресс-служба президента Узбекистана Между Ургенчем и Хивой запустили железнодорожное движение

Здание вокзала расположилось в центре города. На его территории есть касса, зал ожидания, VIP-зал, медпункт, комната матери и ребенка, буфет, передвижные торговые точки, центр электронных данных и информационные табло.

Кроме того, для обеспечения безопасности пассажиров в определенных местах организовано видеонаблюдение, в случае пожара предусмотрены аварийные выходы.

В рамках проекта также построен перрон длиной в 250 метров.