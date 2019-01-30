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Новый железнодорожный вокзал в Ангрене

В Ташкентской области откроется новый железнодорожный вокзал

© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
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Через него будут проходить три поезда местного сообщения и один международного.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В городе Ангрене Ташкентской области в ближайшие дни откроется новый железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Вокзал в городе Хиве
Пресс-служба президента Узбекистана
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Здание вокзала расположилось в центре города. На его территории есть касса, зал ожидания, VIP-зал, медпункт, комната матери и ребенка, буфет, передвижные торговые точки, центр электронных данных и информационные табло.

Кроме того, для обеспечения безопасности пассажиров в определенных местах организовано видеонаблюдение, в случае пожара предусмотрены аварийные выходы.

В рамках проекта также построен перрон длиной в 250 метров.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, вокзал, Ташкентская область, Узбекистан



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