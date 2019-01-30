Российская НКО создала в Узбекистане смарт-классы для изучения русского языка

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Некоммерческая организация (НКО) "Русская гуманитарная миссия" (РГМ), занимающаяся в том числе образовательными проектами, сообщила о создании в школах Узбекистана семи смарт-классов для изучения русского языка и литературы. Об этом пишет РИА Новости. Классы с интерактивным оборудованием появились в общеобразовательных школах в Бухаре, Ташкентской и Джизакской областях. Проект был реализован в сотрудничестве с Министерством народного образования республики.

"Смарт-классы — это только начало. Они позволяют детям освоить новые технологии в учебном процессе", — заявил исполнительный директор РГМ Алексей Полковников на круглом столе по изучению опыта гуманитарного сотрудничества некоммерческих организаций Узбекистана и России.

Полковников отметил, что проекты по изучению русского языка позволяют регулярно обмениваться опытом в этом направлении. Он также рассказал, что двум школам в Андижане и Намангане были подарены книги русской детской художественной литературы, а в Зангиатинском районе Ташкентской области начались очередные курсы повышения квалификации для 44 местных учителей русского языка.

По данным "Русской гуманитарной миссии", за два года необходимую литературу получили 13 школ в девяти регионах страны, квалификацию повысили почти 170 учителей русского языка и литературы.

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Некоммерческая организация "Русская гуманитарная миссия" была создана для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами. НКО разрабатывает и реализует образовательные проекты, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы и гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.