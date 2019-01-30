Количество заключенных в Узбекистане снизилось на 10%

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Количество заключенных в исправительных учреждениях Узбекистана в 2018 году снизилось на 10% по сравнению с 2017 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД страны, подполковника Жамшида Султанова.

По данным Султанова, сейчас на каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных. По его оценке, уменьшение числа заключенных связано со снижением общего уровня преступности в стране.

Он добавил, что конкретные цифры по заключенным огласке не подлежат.

"Есть мировая практика - считать заключенных на 100 тысяч населения – сегодня это 140 человек в среднем", - добавил он, отметив, что из каждых 30 человек, отбывающих сейчас наказание в местах лишения свободы, 29 мужчин и 1 женщина.

Начальник по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбиддин Бурхонов сообщил, что в настоящий момент в следственных аппаратах органов внутренних дел, изоляторах временного содержания, спецприемниках, местах отбывания административного ареста и местах исполнения наказания установлены 1,8 тысячи камер видеонаблюдения.

"Число преступлений, совершенных осужденными, снизилось на 90%. Значит, когда ведется видеозапись, они сдерживают себя от совершения преступлений", - поделился Бурхонов.

По данным Национального центра по правам человека Узбекистана, за последние 15 лет число заключенных, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось более чем в два раза и на 1 января 2017 года составило 133 человека на 100 тысяч населения. При этом наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%, в некоторых учреждениях — около 30%, а в единственной в стране воспитательной колонии для несовершеннолетних — менее 10%.